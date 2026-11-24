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PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına salı günü deplasmanda Real Madrid karşısında devam edecek. Peter Bosz, saat 21.00'de sahaya çıkacak 11 oyuncuyu açıkladı. İlk 11'de Paul Wanner için de sürpriz bir yer var.

Madrid'de PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Konuk ekipte sağ bekte Sergiño Dest, sol bekte Filip Kostic görev yapacak. PSV savunmasının merkezinde Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo oynayacak.

Mauro'nun sakatlığı nedeniyle Wanner, Eindhoven ekibinin orta sahasında oynayacak. Bu hattı ön libero Kodai Sano ve Sven Mijnans tamamlayacak.

Guus Til, Ricardo Pepi'ye tercih edilerek santrforda başlayacak. Sağ kanattan hücuma Ivan Perisic destek verecek, sol kanatta ise Ruben van Bommel görev alacak.

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PSV, geçen cumartesi Vriendenloterij Eredivisie'de moral buldu. Lider, NEC karşısında hiç zorlanmadı ve Nijmegen'den 4-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

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Real, sahasında Celta de Vigo karşısında galibiyete güçlükle ulaştı. Carlos Espi, bitime beş dakika kala attığı golle 2-1'lik maçın galibini belirledi. Bu sonuçla José Mourinho'nun takımı, lider FC Barcelona'nın üç puan gerisinde bulunuyor.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört galibiyetle topladığı 12 puan sayesinde zirveyi paylaşıyor. Aynı puana ulaşan tek takım Paris Saint-Germain.

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PSV ise 24. sırada yer alıyor. Bu sıra, play-off'larda eleme turuna katılmak için yeterli. Eindhoven ekibi, ilk dört maçından dört puan çıkardı.

Real Madrid'in ilk 11'inde de bir sürpriz var. Jude Bellingham'ın başlaması bekleniyordu ancak José Mourinho, ilk 11'de Yan Diomandé'ye yer verdi. Böylece Arda Güler orta sahaya geçti.

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Real Madrid'in ilk 11'i: Courtois; Valverde; Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler; Diomandé, Mbappé, Vinícius.

PSV'nin ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Wanner; Perisic, Til, Van Bommel.