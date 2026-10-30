İspanyol ekibi Racing Santander'in Faslı forveti Yasser Zabiri, önümüzdeki dönemde ülkesinin milli takımında daha büyük bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Zabiri, Fas hücum hattını yönetebileceğine olan güvenini vurgularken, Afrika Uluslar Kupası'na hazırlık sürecinde teknik direktör Mohamed Wahbi'nin güvenini kazandıran performansları sergilemeye devam edeceğini belirtti.

"DAZN" platformuna yaptığı açıklamalarda Fas milli takımının hücum hattının liderliğini üstlenip üstlenemeyeceği sorulan Zabiri şu yanıtı verdi: "Evet, öyle düşünüyorum. Yıl boyunca çalışıyorum ve bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Takımın teknik direktörün güvenini kazanması için çalışmaya devam edeceğiz, çünkü kararları veren kişi odur."

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Genç forvet ayrıca Fas milli takımını temsil etmenin kendisi ve ailesi için taşıdığı değerden söz ederek, ülkesinin formasını giymenin çocukluğundan beri taşıdığı bir hayal olduğunu dile getirdi.

Bu konuda şunları söyledi: "Benim ve tüm ailem için bir onur, çünkü bu çocukluğumdan beri gördüğüm bir hayaldi. Şimdi bu anların tadını çıkarıyoruz, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

Önümüzdeki kıta turnuvasındaki hedefleri hakkında ise Zabiri, Fas milli takımının gidebileceği en uzak noktaya ulaşıp şampiyonluk için mücadele etmesini umduğunu ifade etti ve açıklamalarını şöyle tamamladı: "İnşallah Afrika Uluslar Kupası'na gideceğiz ve mümkün olan en uzak noktaya ulaşacağız. Şampiyonluğu kazanmayı diliyorum."

Zabiri'nin açıklamaları, takımının La Liga'nın 11. haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü konuk edeceği Real Madrid ile karşılaşmaya hazırlandığı sırada geldi.