Amerikalı şarkıcı Tyler, The Creator, 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da Real Madrid ile oynanacak El Clasico maçında Barcelona formasının önünde yer alacak isim için en güçlü aday konumuna geldi.

Barcelona ile Spotify arasındaki sponsorluk anlaşmasından bu yana, formada yer alacak sanatçının kimliği her El Clasico öncesindeki en büyük merak konularından biri haline geldi.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Barcelona Tyler, The Creator'ı seçme eğiliminde; ancak anlaşma henüz kesinleşmiş değil ve detayları hâlâ belirlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda başka alternatifler de değerlendirilmesine rağmen, Amerikalı sanatçının bu girişimin ana tercihi olma ihtimali öne çıktı.

Anlaşmanın teyit edilmesi halinde, formanın önünde Tyler, The Creator'ın kurduğu GOLF WANG giyim markasına gönderme yapan "GOLF" kelimesi yer alabilir. Bu kelime, markanın tasarımlarında ve kıyafetlerinde en sık tekrarlanan unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Tyler, The Creator'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde müziği aşan; modaya ve sosyal medyaya uzanan geniş bir etkisi bulunuyor. Tartışma yaratma ve geniş bir dijital topluluğu harekete geçirme becerisi de, Barcelona ile Spotify'ın maçın kendisinin ötesinde küresel bir etki yaratmayı hedeflediği bu girişim için bir çekim unsuru oluşturuyor.

Bu girişim kapsamında Ekim 2022'de Barcelona formasının önünde Drake yer almış; ardından Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran ve Olivia Rodrigo gelmişti. Anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da, listedeki bir sonraki isim Tyler, The Creator olabilir.