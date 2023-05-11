Real Madrid, Luka Modric ve Toni Kroos'un yerini dolduracak ismi buldu

Real Madrid, Luka Modric ile Toni Kroos'un takımdan ayrılmaları halinde yapacağı hamleyi belirledi.

Modric ile Kroos sözleşmesinin sonunda

İkisinin de geleceği belirsizliğini koruyor

Real Madrid her türlü ihtimale hazırlıklı

NE OLDU? Uzun yıllardır Real Madrid orta sahasının bel kemiği haline gelen Luka Modric ile Toni Kroos kulüple kontratlarının sonuna geldiler. İki oyuncu da henüz sözleşme yenilemezken Real Madrid her ihtimale karşı hamlesini belirledi.

KİMİ TRANSFER EDECEKLER? Diario Gol'ün haberine göre, Başkent ekibi, 2024 yazında kadrosuna katmak için Bayern Münih'in orta sahası Joshua Kimmich'i hedefine aldı. Real Madrid oyuncunun durumunu takip ederken Kimmich'in takımıyla sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.

BÜYÜK RESİM: Sözleşmeleri bu yaz sona eren Luka Modric ile Toni Kroos'un Real Madrid ile bir yıl daha sözleşme uzatmaları bekleniyor.