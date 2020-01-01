Real Madrid, Lille'in gençlerinin peşinde
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Real Madrid, yaz transfer döneminde Lille'i yağmalayabilir.
Son 11 yılda sadece iki La Liga şampiyonluğu elde edebilen eflatun beyazlılar gelecek sezondan itibaren kadroda radikal değişikliklere gidebilirler.
Kulübe yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre Teknik Direktör Zinedine Zidane, Lille'in üç oyuncusuna göz dikmiş durumda.
Forvet Victor Osimhen, orta saha oyuncusu Boubakary Soumare ve stoper Gabriel, Zidane'ın transfer listesinde yer alıyorlar. Real Madrid sırasıyla 21, 20 ve 22 yaşlarında olan bu üç isim için kesenin ağzını açacak.
Gazete, ayrıca, Mariano ve Brahim Diaz'ın ara transferde takımdan ayrılabileceğini iddia etti.