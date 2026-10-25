Real Madrid, İspanya Ligi'nin ilk devre El Clasico'sunda ezeli rakibi Barcelona'yı Spotify Camp Nou'da 2-1 mağlup etti.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, El Clasico'yu yöneten hakem Juan Martinez Munuera'ya 10 üzerinden 5,75 puan verdi.

Archivo VAR, Munuera'nın daha ilk dakikalardan itibaren ortamı sakinleştirmek zorunda kaldığını, bu tür bir maçta gereğinden fazla müsamahalı bir ölçüt koymamak için sarı kartları çıkarmakta acele etmemeye çalıştığını belirtti. Ve bunda haklıydı.

Performansı ilk yarı boyunca tarafsızlıkla öne çıktı, ancak ikinci yarıda bazı ek sorunlarla karşılaştı. İki tartışmalı durumla ilgilendi ve bunları az çok kabul edilebilir bir şekilde çözmeyi başardı; birini kusursuz bir biçimde ele alırken diğerindeki kararı tamamen isabetli değildi.

Son dakikalarda hakem kararlarında bir miktar istikrardan yoksun kaldı; zira Camavinga'ya gösterilmesi gereken bariz bir sarı kartı görmezden geldi. Ancak genel olarak son derece zor bir maçı yönetmeyi başardı ve olumlu yanları olumsuz yanlarından çok daha fazlaydı.

Hakem, kartlarla ilgili iki hata yaptı, ancak diğer durumlarda birçok doğru karar aldı.

Öncelikle hakem, Joao Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı ve izin verilen sınırları aşmaya yaklaşan müdahaleyi cezalandırmadı. Sahne durağan bir görüntüde izlendiğinde sert görünse de, hareketli olarak izlendiğinde olayın rakibin bacağını sıyıran bir temasla ilgili olduğu anlaşılıyor. Bu, sarı kart gösterilmesini gerektiren bariz bir durumdu.

Buna karşılık hakem, yalnızca bir saniye içinde 3 eşzamanlı temasın yaşandığı bir pozisyonda Alejandro Baldi'nin topa eliyle dokunması nedeniyle olası bir penaltıyı vermeme kararında tamamen isabetliydi.

El teması tamamen tesadüfiydi ve bir ihlal sayılmasını gerektirmiyordu. Bu durumda hakem tamamen doğru kararı verdi.