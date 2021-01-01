Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer edeceğinden emin

Real Madrid'in en büyük hedefi Kylian Mbappe'yi kadroya katmak ancak Fransız yıldız PSG'ye henüz kapıyı kapatmadı.

PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak için çabalarken diğer yandan da yıldız oyuncuya teklifler geliyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Real Madrid yakın gelecekte Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağından emin.

PSG ise, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Mbappe'yi yeni sözleşme konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Mbappe, İspanya'ya gider mi?

Mbappe'nin yakın çevresi, Real Madrid'de forma giymenin yıldız oyuncunun çocukluk hayali olduğunu ortaya çıkardı.

PSG, Mbappe'ye üç kez teklif götürdü, bunları reddeden 21 yaşındaki yıldız ile görüşmeler devam ediyor.

Mbappe neden imzalamıyor

Fransız milli oyuncu transferiyle ilgili belirsizliği sona erdirmek için acele etmiyor. Mbappe'nin planı sezonuna kadar beklemek ve öyle tercih yapmak.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise, Ligue 1 şampiyonluğunu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak genç oyuncuyu ikna etmek istiyor.

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Fransa Ligue 1'de 27 maça çıkan Kylian Mbappe, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 8 gole imza atan yıldız oyuncu tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve takımına 33 gol ile 10 asistlik bir katkı yaptı.