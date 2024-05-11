Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye imza attıracağı kesin bir durum. Ancak bu transferin neden hâlâ açıklanmadığı da merak konusu.

Kylian Mbappe, cuma gecesi bir video mesajıyla sezon sonunda PSG'den ayrılacağını doğruladı. Golcü oyuncu pazar günü Toulouse karşısında Parc des Princes'te kulüp için son iç saha maçını oynayarak PSG taraftarlarına veda edecek. Mbappe'nin Real Madrid'e katılması bekleniyor ancak resmî bir açıklama henüz yapılmadı ve birkaç hafta da yapılmayabilir.

Sebebi ortaya çıktı

Real Madrid, İspanya'da lig şampiyonluğunu çoktan elde etti ve daha sonra Bayern Münih'i eleyerek 1 Haziran Cumartesi günü Wembley'de Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumda.

Konsantrasyon kaybı istenmiyor

The Athletic'e göre Los Blancos, Mbappe transferinin böylesine büyük bir maç öncesi konsantrasyon kaybına sebebiyet vermesini istemiyor ve anlaşmayı maç sonrasına kadar duyurmayabilir.

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Öte yandan Mbappe'nin annesi ve menajeri Fayza Lamari'nin, oğlunu korumak için konunun dikkatle ele alınmasını istediği de söylentiler arasında.