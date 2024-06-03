Real Madrid, Kylian Mbappe transferini açıkladı

Real Madrid, PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Kylian Mbappe'nin transferini resmen açıkladı.

Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde 15. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid, PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Kylian Mbappe'nin takıma katıldığını resmen açıkladı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Kylian Mbappe ile beş yıllık anlaşmaya vardı. Fransız golcü 2029'a kadar Real Madrid forması giyecek.

Kylian Mbappe'nin uzun bir süredir Real Madrid'e katılması bekleniyordu ve transferi adeta yılan hikayesine dönmüştü. 2021 yılında İspanyol devinin uğruna 200 milyon euroyu gözden çıkardığı Kylian Mbappe'yi Paris ekibi göndermek istememiş ve Fransız golcüyle sözleşme uzatmışlardı.

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Kylian Mbappe, Monaco altyapısında başladığı kariyerinde, Paris Saint-Germain'in yolunu 2017 yılında tuttu.

PSG ile çıktığı 308 maçta 256 gol kaydederek kulüpte bıraktığı büyük izlerle Paris ekibine veda ediyor.

Ligue 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Fransız golcünün 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası var.