Real Madrid, Kylian Mbappe için parayı hazırladı

Real Madrid, Ocak ayında ön sözleşme imzalamak istediği Kylian Mbappe için bütçesini hazırladı.

Real Madrid, Ocak'ta ön sözleşme imzalamak istiyor

PSG ise Mbappe ile yeni kontrat yapmanın peşinde

Real Madrid, 200 milyon euro'luk bütçeyi hazırladı

NE OLDU? Sport'un haberine göre, Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Kylian Mbappe için 200 milyon euro'luk (250 milyon dolar) bütçe hazırladı. Bu miktar, Fransız yıldızın maaşını ve imza ücretini karşılamak için kullanılacak.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe bu yazın başında PSG ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Fransız golcü, Paris ekibine sözleşme yenilemeyeceğini bildirirken PSG, Mbappe'nin takımdan ücretsiz ayrılmaması için kontratını uzatmak istedi. Ancak her iki taraf da bu problemi şimdilik rafa kaldırdı.

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SIRADA NE VAR? PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatmak istese de Fransız golcü şimdilik serbest bir oyuncu olarak Real Madrid yolunda gibi görünüyor. İspanyol devi, önümüzdeki sezon Kylian Mbappe'yi kadroya katabilmek için Karim Benzema'dan boşalan yeri bu yaz doldurmadı.