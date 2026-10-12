Real Madrid, "Küçük Messi" mücadelesinde Barcelona'nın bir adım önüne geçti

Barcelona ile Real Madrid arasında, Manchester United'ın İngiliz yetenek golcüsü JJ Gabriel'in transferi için rekabet giderek kızışıyor. 16 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'dan ayrılma kararı almasının ardından, geleceğinin Ocak 2027 kış transfer döneminde netleşmesi bekleniyor; ancak transferin tamamlanmasını etkileyebilecek idari engeller sürüyor.

"Sky Almanya" muhabiri gazeteci Florian Plettenberg'e göre, ilgili taraflar Gabriel'in ayrılığını önümüzdeki ocak ayında tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte aralarında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in de bulunduğu büyük Avrupa kulüpleri oyuncunun durumunu takip ediyor; Alman kulübü ise henüz resmi bir teklif sunmadı.

Yeteneği ve bireysel becerileri sayesinde "Küçük Messi" olarak anılan Gabriel, İspanyol futbolunun iki devinden artan bir ilgi görüyor. Raporlara göre Real Madrid transferi sonuçlandırma konusunda iyimser, Barcelona ise genç golcüyü kadrosuna katma yarışında ana rakip olmayı sürdürüyor. Oyuncunun yeni adresi konusunda henüz nihai bir karar verilmedi.

Öte yandan Manchester United krizin seyrini değiştirip oyuncuyu elinde tutmaya çalışıyor, ancak şansı sınırlı görünüyor.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC", Gabriel'in futbol geleceğinin belirlenmesiyle aynı dönemde, şu anda İspanya'da bulunduğunu ve özel bir kondisyon antrenörünün gözetiminde çalıştığını aktardı.

İdari işlemler, transferinin önündeki başlıca engellerden biri olarak öne çıkıyor; oyuncunun bir Avrupa Birliği kulübüne katılımını kolaylaştıracak şekilde Avrupa pasaportu alma imkanı araştırılıyor.

Mali boyutta ise "The Guardian" gazetesi, oyuncunun İngiltere dışındaki bir kulübe transfer olması halinde Manchester United'ın yalnızca 350 bin sterline yakın bir yetiştirme tazminatı alabileceğini belirtti. Bu rakam, oyuncunun transfer piyasasındaki potansiyel değerinin çok altında kalabilir.