Real Madrid, Karim Benzema'nın yerini Bayern Münih'in yıldızıyla dolduracak

Karim Benzema, İspanya'nın başkentinde geçen 14 yılın ardından Real Madrid'e veda ederken İspanyol devi planlarını yapmaya başladı.

Karim Benzema serbest oyuncu olarak Real Madrid'e veda ediyor

İspanyol devi onun yerini doldurmak için pusuda

Güçlü adaylardan biri Bayern Münih'te pek mutlu bir sezon geçirmeyen Sadio Mane

NE OLDU? Karim Benzema, serbest bir oyuncu olarak Real Madrid'e veda ediyor. Fichajes'ın haberine göre, Benzema ile Asensio'nun ayrılığının ardından Real Madrid'e katılabilecek en güçlü adaylardan biri Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane. Real Madrid'in bir süredir radarında olan Mane yeni takımında iyi bir sezon geçirmese de İspanyol devi bunu dert etmiyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'in Kylian Mbappe ile uzun süredir ilgilendiği biliniyor. Ancak Fransız golcü, önümüzdeki sezon PSG'de olacağına dair söz verdi. Bir sezonluğuna Mbappe'den vazgeçmek zorunda kalan Real Madrid rotasını farklı isimlere çevirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Bayern Münih'te istediği gibi bir sezon geçiremeyen Sadio Mane, İspanya'nın başkentinin yolunu tutmak isteyebilir.