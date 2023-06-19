Real Madrid, Karim Benzema'nın yerini 500 bin euro'luk emektar golcüyle doldurdu

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın ardından gelen sürpriz santrfor transferiyle dikkat çekti.

Real Madrid, 33 yaşındaki Joselu'yu transfer etti

Deneyimli golcü, İspanya ile Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı

Benzema, Al Ittihad'a imza attı

NE OLDU? Real Madrid, altyapısında yetişen 33 yaşındaki Joselu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Milli formayı ilk kez bu yıl giyen Joselu, Uluslar Ligi'nde İspanya ile şampiyonluk yaşadı.

BÜYÜK RESİM: Espanyol'dan Real Madrid'e katılan Joselu bu sezon 38 maçta 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki Karim Benzema ise 14 yıllık hikayesini sonlandırarak İspanya'nın başkentinden ayrılmış ve Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.