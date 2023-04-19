Real Madrid, Karim Benzema'nın kaderini sürpriz Ballon d'Or maddesiyle belirledi

- Benzema, 2023/2024 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalacak
- Madrid'deki son yılını geçiriyor olabilir
- Endrick'in transferi onun geleceğini zora sokacak
NE OLDU? AS'ın haberine göre, Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanması halinde sözleşmesinin uzayacağını taahhüt eden madde sayesinde Santiago Bernabeu'da bir yıl daha kalacak. Fransız golcü, Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamasının ardından Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.
BÜYÜK RESİM: 35 yaşındaki forvet, gelecek sezon Real Madrid'deki son yılını geçirecek. İspanyol devinin Brezilyalı genç yetenek Endrick'i kadrosuna katması Karim Benzema'nın da kulüpteki geleceğini etkiledi. Endrick, Real Madrid'in yeni 9 numarası olacak.
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