Real Madrid, Karim Benzema'nın kaderini sürpriz Ballon d'Or maddesiyle belirledi

Real Madrid, Karim Benzema'nın sözleşmesini sürpriz Ballon d'Or maddesini devreye sokarak bir yıl daha uzattı.

Benzema, 2023/2024 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalacak

Madrid'deki son yılını geçiriyor olabilir

Endrick'in transferi onun geleceğini zora sokacak

NE OLDU? AS'ın haberine göre, Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanması halinde sözleşmesinin uzayacağını taahhüt eden madde sayesinde Santiago Bernabeu'da bir yıl daha kalacak. Fransız golcü, Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamasının ardından Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.

BÜYÜK RESİM: 35 yaşındaki forvet, gelecek sezon Real Madrid'deki son yılını geçirecek. İspanyol devinin Brezilyalı genç yetenek Endrick'i kadrosuna katması Karim Benzema'nın da kulüpteki geleceğini etkiledi. Endrick, Real Madrid'in yeni 9 numarası olacak.

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