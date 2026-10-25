İspanya Ligi'nin onuncu haftasında, Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clásico'nun başlamasına sadece birkaç saat kaldı.

İlk 9 haftada kazandığı galibiyetlerin ardından puanını kaybetmeyen Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde La Liga puan tablosunun lideri konumunda bulunuyor.

El Clásico karşılaşmasının tartışmalı anlara sahne olup olmayacağı, yoksa son derece sakin mi geçeceği ise henüz belli değil.

Ancak Real Madrid kanalı, maçın hakem açısından sıradan geçmeyeceğini düşünerek olayların önüne geçti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid kanalının "Bugün Oynuyoruz" adlı programı aracılığıyla El Clásico'nun hakemi Martínez Munuera'ya erkenden baskı yaptığını aktardı.

Programın yapımcıları, "Bunu öylesine söylemiyoruz, aksine verilere ve istatistiklere dayanıyoruz" dedi.

Real Madrid kanalı, El Clásico'nun hakemi Martínez Munuera ile video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu Iglesias Villanueva'nın daha önce yaptığı hakem hatalarının görüntülerini inceleyip analiz etti.

Sözlerinin sonunda ise şunları eklediler: "Geçtiğimiz yıllar boyunca oynanan yüzlerce maçtan oluşan bir örnekten söz ediyoruz ve Real Madrid, hakem kararları konusunda Barcelona'nın tam zıt ucunda olamaz."