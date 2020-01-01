Real Madrid kalan maçlarını evinde oynamayacak

Başkan Florentino Perez, La Liga yeniden başladığında geri kalan maçların Santiago Bernabeu'da oynanmayacağını söyledi.

Salgın sebebiyle ara verilmesinin ardından 11 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan 'da , sezonun geri kalan iç saha maçlarını Santiago Bernabeu'da oynamayacak.

Bunun yerine Real Madrid, rezerv takım olan Real Madrid Castilla'nın maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Sadyumu'nda oynayacak.

Başkan Florentino Perez tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Kalan iç saha maçlarımızı Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynamaya karar verdik. Böylece Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki çalışmalarımıza devam edebileceğiz."

Staydumdaki yenileme çalışmalarının 2022 yazında bitmesi planlanıyordu; ancak bu kararla daha erken bitmesi söz konusu.

56 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid'in toplamda 6 adet iç saha maçı kaldı.