Real Madrid, James için kararını verdi

Zinedine Zidane, hakkında çıkan transfer söylentilerine rağmen James Rodriguez'i takımda tutmak istiyor.

'in James Rodriguez'i bırakmaya niyeti yok.

İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ta yer alan habere göre Zinedine Zidane, takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler çıkan James Rodriguez'i bırakmak istemiyor.

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Kolombiyalı futbolcunun Madrid ekibiyle sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor ancak 28 yaşındaki oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Rodriguez'in yine de Real Madrid'den gelen istek doğrultusunda takımda kalacağı ve kararını sezon sonunda vereceği söyleniyor.

Kolombiyalı yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 9 maçta forma giyerken 1 gol attı, 1 asist yaptı.