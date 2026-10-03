Real Madrid istediğini elde edemedi: Negreira davasında yeni bir dönemeç

Negreira davası, ön soruşturma aşamasının tamamlanmasının ardından İspanyol adaleti önünde kaderinin belirlenebileceği yeni bir aşamaya yaklaşıyor. Tüm gözler önümüzdeki kasım ayında yapılması planlanan nihai dinleme oturumlarına çevrilirken, nihai bir karar çıkmadan önce yargı sürecinin 2027'nin ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Hâkim Alejandra Gil, Real Madrid'in ön soruşturmanın 6 ay daha uzatılması talebini reddetmesinin ardından soruşturmayı tamamladı. Mahkeme, davanın yargılamaya sevk edilip edilmeyeceği ya da düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda karar vermeden önce kasım ayında aralarında Gerard López'in de bulunduğu bir dizi tanığı dinleyecek.

Dinleme oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte dava, mahkemenin bir sonraki yargı sürecini belirlemesi gereken kritik bir aşamaya giriyor.

Gazeteye göre tahminler, davanın önünde hâlâ bekleyen prosedür aşamaları göz önüne alındığında, nihai bir kararın 2027'nin ortalarından önce beklenmediğini gösteriyor.

İspanyol yargı sürecine paralel olarak Real Madrid, dava dosyasını yeniden işleme koyması ve Barcelona hakkında bir karar alması için Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya baskı yapıyor. UEFA, Mart 2023'te sürecini başlatmış olmasına rağmen şu ana kadar nihai bir tutum açıklamadı.

Real Madrid, dosyanın sonuçlandırılmasını hızlandırmak amacıyla UEFA'ya bir rapor sunmuştu. Ancak Avrupa Federasyonu, kararını almadan önce İspanyol mahkemelerinin sonucunu beklemekle yasal olarak yükümlü değil; bu da yerel yargı sürecinden bağımsız olarak hareket edebileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, İspanyol yargı kararının çıkması davanın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmaya devam ederken, tüm gözler dosyanın yargılamaya mı ulaşacağını yoksa soruşturma aşamasında mı duracağını belirleyebilecek bir sonraki adım olarak kasım ayı oturumlarına çevrilmiş durumda.