Portekizli Bernardo Silva, Real Madrid'de Jose Mourinho'nun planlarından uzaklaştı. Nitekim takımın İspanya Ligi'ndeki son iki maçında yalnızca 8 dakika süre alan oyuncu, Elche karşısında yedek kulübesinde kaldıktan sonra Atletico Madrid karşılaşmasının son dakikalarında oyuna girdi. Bu maçta, derbide 1-2 kaybedilen mücadelede Madrid'in tek golünü atan Antonio Rüdiger'e asist yaptı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Bernardo Silva'nın Real Madrid'deki rolünün gerilemesi, oyuncunun yaz transfer döneminde katılmaya çok yaklaştığı Barcelona'nın güçlü başlangıcıyla aynı döneme denk geldi. Söz konusu transfer, oyuncunun ekonomik talepleri ve tartışmasız bir ilk 11 rolü elde etme isteği nedeniyle akamete uğramıştı.

32 yaşındaki Silva, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüple görüşme yapabilir hale gelmişti. Barcelona forması giyme arzusuna rağmen, kulübün ekonomik durumu ile düzenli olarak forma giyme konusundaki ısrarı, orta saha mevkilerindeki güçlü rekabet nedeniyle Katalan takımının orta sahasında kendisine ilk 11'de yer sözü vermeyen Hansi Flick'i ikna etmedi.

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, birkaç gün önce Bernardo Silva ile anlaşma seçeneğinin yaz döneminde masada olduğunu kabul etti.

"RAC 1" radyosuna verdiği röportajda şunları söyledi: "Bazı kriterlerimiz vardı ve bu aradığımız mevki değildi. Ayrıca ekonomik nedenlerle oynamak istiyordu ve bazı farklı beklentileri vardı. Eğer bizimkinden farklı beklentileri varsa, yapabileceğimiz bir şey yok."

Atletico Madrid'in de ilgisini çeken Portekizli oyuncu, Real Madrid'e geçmeyi ve beyaz formayı giymeyi tercih etti.

Silva, İspanya Ligi'nde Espanyol ve Real Sociedad karşısındaki ilk iki haftada ilk 11'de başladı, ancak forma süresi milli araya kadar giderek azaldı. Öyle ki takımın turnuvadaki son 5 maçında yalnızca bir kez ilk 11'de başladı; o da Real Madrid'in 4-1 kazandığı Rayo Vallecano maçıydı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de durumu daha iyi değildi. Inter Milan karşısında kazanılan maçta Mourinho'nun planlarının dışında kaldı ve karşılaşmada forma giymedi.

Real Madrid'in performans açısından yaşadığı bariz sorunlara rağmen Portekizli teknik direktör, çift pivot düzeni kapsamında merkez orta saha mevkilerinde önceliği Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'ye vermeyi sürdürüyor.

Bu sezon Real Madrid'in tüm maçlarında ilk 11'de başlayan Valverde, Mourinho'nun kadrosunda vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu konumunda.

Halihazırda üç hafta süren mevcut milli arada Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmayan Tchouameni ise sakatlığından tamamen iyileşmesinin ardından üst üste iki maçta ilk 11'de görev aldı.

Buna karşılık Bernardo Silva, ister sağ kanatta ister çift pivot mevkiinde olsun, Real Madrid'in ilk 11'inde kendine yer bulamayarak temel planların dışında kaldı.

Portekizli oyuncu, kulübe gelişine eşlik eden beklentilere rağmen şu ana kadar takımda kendini kabul ettirmeyi başaramadı.

Silva'nın kenara itilmesi, Barcelona'nın sezon başındaki muhteşem performansıyla aynı döneme denk geliyor. Katalan takımı İspanya Ligi'nin zirvesinde güçlü bir şekilde yer alırken, oynanan maç sayısında rakiplerinin bir maç önünde ve Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor. Bu durum, oyuncunun seçtiği yol ile şu anda beyaz takım içinde yaşadığı gerçeklik arasındaki karşılaştırmayı daha da keskinleştiriyor.