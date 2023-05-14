Fransız yıldız Mbappe'nin Madrid'e transfer olacağı düşünülürken Vinicius tüm planları değiştirebilir.

NE OLDU? Mbappe'nin Real Madrid'de oynamak istediği ve Fransız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesini yenilemeden önce geçen yıl Los Blancos'a imza atmaya çok yakın olduğu bir sır değil.

Son haberler, Mbappe ile Real Madrid arasındaki transfer hareketinin tekrar başlayabileceğini öne sürmüştü, ancak Vinicius'un güncel performansı anlaşma umutlarını bir kez daha bitirmiş olabilir.

BÜYÜK RESİM: Brezilyalı oyuncu son iki yıldır göz kamaştırıcı bir form sergiliyor ve dünya futbolunun zirvesine yükselişi, Madrid'in Mbappe'ye olan ilgisinin önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

Marca'ya göre Madrid, Mbappe'yi PSG'den transfer ederken herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Aynı zamanda, kadrolarında bulunan Brezilyalı yıldızın formunu da göz önüne aldıklarında Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasının gereksiz olduğuna karar verdiler.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesinde, 24 yaşındaki oyuncunun 2024 yazında sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor.

Ve bu durumun, Madrid'in transfer konusundaki tutumunu değiştirebilecek bir madde olduğu biliniyor.

Ancak Los Blancos, Jude Bellingham'ı transfer etmeyi düşünürken yaz transfer döneminde başka bir büyük transfer yapmak konusunda da isteksiz görünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız yıldızın amacı, bu sezon elde edebileceği tek kupa PSG ile beşinci kez Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmak.

Ve herkesin bildiği gibi, sadece Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşamak Mbappe'nin pek de mutlu olduğu bir şey değil.