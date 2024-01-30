Genç yıldız Arda Güler, Real Madrid'in Hırvat orta sahasını adeta çıldırdı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Genç yıldız, Real Madrid'in antrenmanlarında sunduğu resital ile adeta parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz günlerde Arda'nın attığı gol, Real Madrid'in resmî hesabından paylaşılmıştı.

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Modric'i kızdırdı

İspanyol basınında yer alan haberde ise Real Madrid'in son antrenmanında ilginç anlar yaşandığı ortaya çıktı.

Defensa Central'de yer alan habere göre idmanda Luka Modric, bir pozisyonda Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı.

Arda'nın topu sola çekip Modric'i çalımlayarak net bir şut açısı yakalaması, Hırvat yıldızı bir hayli öfkelendirdi.

"Lanet olsun!"

Arda'nın şut açısı bulmasının ardından kendisine çok kızan Luka Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun!" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.

Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü.

Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."