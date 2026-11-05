Real Madrid'in yıldızı, takımının dün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK Atina ile oynadığı maçın ardından sağlık durumuyla ilgili endişe yarattı.

Real Madrid, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında ev sahibi Yunan ekibi AEK Atina'yı 3-2 mağlup ederek yerel ve kıtasal galibiyet serisini sürdürdü.

Eder Militao'nun 90 dakika boyunca sahada kalması, Real Madrid'in Atina'daki maçının en dikkat çekici gelişmelerinden biriydi.

Brezilyalı stoper, 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynadığı maçtan bu yana tam bir karşılaşmada görev almamıştı. O tarihten itibaren sakatlık onu altı ay boyunca sahalardan uzak tuttu ve şimdi fiziksel kondisyonunu kademeli olarak yeniden kazanması gerekiyor.

Militao maçın ardından Real Madrid kanalına şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum ama şiddetli bir ağrı çekiyorum. Altı aylık bir aradan sonra geri dönmek ve çok sevdiğim şeyi yapabilmek, 90 dakika oynayabilmek beni mutlu ediyor. Önümüzde birçok maç olduğu için hepimizin hazır olması gerekiyor. Mourinho işleri mükemmel şekilde yönetiyor."

Mourinho'nun kendisi de onunla biraz risk aldıklarını itiraf etti: "Militao konusunda biraz risk aldık; bu da onu uzun bir aradan sonra ilk on birde sahaya sürmekti."

Şöyle devam etti: "Militao'nun kendisi bile, hıza ve oyun temposuna ulaşmak için biraz daha zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, ardından oturdu ve çok iyi bir maç çıkardı."

Brezilyalı oyuncu, TNT kanalına Vinicius hakkında da konuştu: "O her zaman iyimser bir insan. Şu an işler istediği gibi gitmiyor ama çalışmayı asla bırakmıyor. Herkesin, onun denemeye devam ettiğini fark ettiğini düşünüyorum ve ne yazık ki gol atamıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama bence hâlâ katkı sağlıyor, hatta büyük ölçüde katkı sağlıyor. Takımımızda bizim için çok önemli bir oyuncu. Doğru zamanda bu kötü talihi aşacağını düşünüyorum. Çok şeyi hak eden biri ve güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyorum."