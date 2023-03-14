Madrid günleri, Belçikalı oyuncu için beklenilen düzeyde geçmiyor.

NE OLDU? Hazard, Santiago Bernabeu'da geçirdiği dört yıl boyunca form ve kondisyon sorunlarıyla mücadele etti.

Böylece; 2019'da Chelsea'den 100 milyon Euro'luk (88 milyon £/107 milyon $) gibi bir bedelle alınmasının karşılığını kesinlikle veremedi.

Dünya Kupası arasından bu yana oynamaya uygun olmasına rağmen, La Liga veya Şampiyonlar Ligi'nde bir dakika bile maç oynayamadı.

Ve kendisinden vazgeçmiş gibi görünen teknik direktörüyle artık etkileşimde bulunamadığını kabul ediyor.

NE SÖYLEDİLER: Hazard, İspanya'nın başkentindeki sorunlarını RTBF'ye anlattı:

"Ancelotti ile benim aramda saygı var, ama birbirimizle konuşuyoruz demeyeceğim, çünkü konuşmuyoruz.

"İkimizin arasındaki saygı her zaman olacaktır. Ancelotti gibi bir adama saygı duymalıyım.

"Futbolda temsil ettikleri ve kariyerinde yaptıkları için ona saygı dumam gerekiyor."

BÜYÜK RESİM: Hazard, Madrid'deki sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşıyor ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair söylentiler olmasına rağmen, kesin olarak Madrid'de kalmayı planlıyor.

32 yaşındaki futbolcu, "Kalmak istiyorum. Bunu her zaman söyledim. Oynamayı ve hala yapabileceğim şeyleri göstermeyi umuyorum.

"İnsanların, benim hakkımda bazı şüpheleri var. Bu normal, bu tür şeyleri anlayabiliyorum.

"Ama ben gelecek yıl da burada olacağım. Asla neler olacağını bilemeyiz, ama başka bir takıma transfer olmayı planlamıyorum" dedi.

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SIRADA NE VAR? Geleceğiyle ilgili herhangi bir karar, muhtemelen sadece Hazard'a bağlı olmayacak.

Çünkü Madrid; bu sezon sadece yedi kez La Liga'da forma giyebilen Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılması için her yolu deneyecek.