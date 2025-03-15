Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, geleceği ile ilgili kararını vermiş gibi görünüyor.

İspanyol devi Real Madrid'de formayı unutan ve kulübeye demir atan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremiyor.

Eflatun-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında süre alamayan Arda, La Liga'daki son 10 maçta ise yalnızca 4 maçta toplamda 81 dakika forma giyebildi.

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması beklenen ve ismi birçok takımla anılan milli futbolcu için İtalya basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Inter, Arda Güler transferinde önde

Sport Mediaset'in haberine göre; Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, Arda Güler transferinde tüm takımların önünde.

Nico Paz transferinde Inter'le karşı karşıya gelen Real Madrid'in, Arda Güler'in Inter'e transferine yeşil ışık yaktığı ve İtalyan devinin Arda'yı aldıktan sonra Nico Paz transferinden çekileceğini umduğu belirtildi.

Arda Güler de sıcak bakıyor

Eflatun-beyazlıların Arda Güler'in gelecekte parlama ihtimaline karşılık üstündeki kontrolünü kaybetmek istemediği için kiralık ya da geri satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma üzerinde durduğu kaydedildi.

İki takım arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

Arda Güler, İtalya Serie A'ya transfer olması durumunda Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'le aynı ligde oynayacak.

Öte yandan Tuttosport, Arda Güler'in Inter'e sıcak baktığını bildirdi.