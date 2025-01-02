Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni piyasa değeri uçtu!

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in yeni piyasa değeri adeta dudak uçuklattı.

Türk futbolseverler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tarihe geçen Arda Güler'i geçen yıl çok yakından takip etti.

Milli yıldız Türk basınında çok fazla yer alırken Avrupa basınında da kendisine geniş yer buldu.

Arda Güler için 2024 yılı tam istediği gibi geçmedi. Geçen sezonun sonlarında Real Madrid şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk 11'de oynamaya başlayan ve golleri ile asistleriyle birlikte büyük öz güven kazanan yıldız oyuncu, yeni sezonda ise beklediği süreyi alamadı.

Haberin devamı aşağıda

19 yaşındaki milli futbolcu, istediği süreyi elde edemiyor olsa da azminden bir şey kaybetmedi. Arda Güler, 2025'te Carlo Ancelotti'den daha fazla süre almak için çaba gösterecek.

Arda Güler'in 2024-2025 istatistikleri

Milli futbolcu, Real Madrid'e 2023 yılında transfer olsa da geçirdiği sakatlıklardan dolayı ilk resmi maçına 2024'te çıkabildi.

Arda Güler, Los Blancos ile tüm kulvarlarda toplamda 33 maçta forma giyerken 2024'te 7 gol 10 asistle oynadı.

İspanyollar duyurdu: Piyasa değeri yükseldi

Öte yandan İspanyol basınından Realmadrid Confidencial'de yer alan habere göre Arda Güler'in piyasa değeri adeta uçtu.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Her şeye rağmen Arda Güler piyasada büyümeye devam ediyor. Türk oyuncuyla yapılan iş, şimdiden ellerini ovuşturan Real Madrid için kârlı oluyor.

"Florentino Pérez, oyuncunun gelişiminden şimdiden memnun olsa da gelecekte çok daha değerli olabileceğinin farkında.

"Transfermarkt'e göre Arda Güler'in piyasadaki değeri 15 milyon euro'dan 45 euro'ya çıktı. Oyuncu dakikalar ve iyi performanslar eklemeye devam ederse büyümeye devam edecek ve bu, harika bir gelişim olacak."