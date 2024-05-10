Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasının ardından Arda Güler'den bonus alacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haberlerde Fenerbahçe'nin; Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktığı için Arda Güler'in sözleşmesindeki özel maddeden dolayı 2.2 milyon euro bonus alacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Bonus var mı yok mu?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, final için bonus almayacak.

Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre, 10 milyon euroluk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.

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KAP açıklaması nasıldı?

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

"FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

"Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."