Arda Güler, taraftarlara imza atarken kendisini şoke eden bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in, Los Blancos ile ilk maçına ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Genç yıldızın 2023'ün sonunda sahalara geri döneceği iddia ediliyordu ancak son gelen haberler, bunun tam tersi.

Sahalara dönüş 2024'e kaldı

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid'in 2023 yılında oynayacağı son iki maçta da kadroda olmayacak.

Genç oyuncunun 2024'e saklanmasına karar verilmesi nedeniyle 2023'te forma giymesi beklenmiyor. Orta saha oyuncusu hâlâ tek başına antrenman yapıyor ve Carlo Ancelotti tarafından son iki maçın kadrosuna dahil edilmesi pek olası değil.

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Arda'nın sakatlığının yeniden nüksetmemesi için bu kararın alındığı ve daha tedbirli davranıldığı gelen bilgiler arasında.

İmza atarken büyük bir şok yaşadı

Bu arada Arda Güler, arabanın içindeyken kendisini sevenlere imza dağıttı. Millî futbolcu, bu esnada inanılmaz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

İmza isteyen bir taraftar, Arda'ya İngilizce olarak, "Benimle birlikte olur musun?" diye sordu. Arda ise başıyla işaret yaparak "Hayır" yanıtını verdi ve güldü.