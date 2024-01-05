Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Los Blancos ile ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak ortada önemli bir tehlike de mevcut.

Yaz transfer döneninde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Los Blancos ile henüz ilk resmî maçına çıkamadı. Çarşamba gecesi La Liga'da oynanan Real Madrid - Mallorca maçının son anlarında süre alması beklenen A Millî Takım'ın yıldızı, Carlo Ancelotti tarafından oyuna sürülmedi.

Kral Kupası'nda sahneye çıkıyor

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda yarın Arandina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde konuşan Carlo Ancelotti, genç yıldızın bu mücadelede ilk 11'de olabileceğini açıkladı. İtalyan hoca, "'Arda Güler'in yarınki Arandina maçına ilk 11 başlama ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler için tehlike!

Bu arada genç yıldızın ilk kez forma giyeceği Arandina takımının sahasının zemini endişe yarattı.

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Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.

7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maçtaki zeminin durumu bir taraftar kamerasına böyle yansıdı: