Real Madrid ile henüz ilk resmî maçına çıkamayan Arda Güler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan ve henüz resmî maça çıkamayan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İddialar neler?

Skorer'in, İspanyol basınına dayandırdığı habere göre La Liga'dan üç kulüp, Arda'nın peşine düştü. Bu kulüplerin; Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo olduğu ifade edildi.

Villarreal'e uygun profil

Villarreal'in son dönemde sakatlıklar yaşadığı ve olası Arda Güler transferiyle orta sahasını güçlendirmek istediği kaydedildi. Arda'nın oyun tarzı ve yaratıcılığının, La Liga'da ve Avrupa Ligi'nde rekabet etmek isteyen Villarreal için çözüm olabileceği aktarıldı.