Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Carlo Ancelotti'den iyi haberi aldı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, İspanyol devinde aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor.

Granada karşısında attığı gol ve etkileyici performansıyla bir kez daha Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin gözüne giren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, İpanyol basınında da manşetleri süsledi.

Skorer'in İspanyol basınından derlediği habere göre Arda Güler'in performansı sonrası Ancelotti'nin planları değişti.

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Gelecek sezon takımda kalacak

Arda Güler'in şampiyonluğun garantilenmesinin ardından ilk 11'de yer alması ve aldığı dakikaları verimli geçirmesi Ancelotti'nin de planlarını değiştirdi.

İtalyan teknik adamın Arda Güler'i gelecek sezon da takımda tutma kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca milli futbolcunun soyunma odasında daha popüler daha geldiği ve takım arkadaşları tarafından daha olgun karşılandığı ifade edildi.

Yerini sağlamlaştırdı

Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre Arda Güler, takımdaki yerini sağlamlaştırıyor.

Carlo Ancelotti'nin dakika borçlu olduğu oyuncuların başında geldiği belirtilen Arda Güler'in sakatlık sonrası süre bulmakta zorlandığı dönemlerde sadece yedek kulübesinde kaldığı ve ısınmakla yetindiği günlerden ziyade performansını giderek artırdığı belirtildi.

Ayrıca Arda Güler'in Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve ocak ayından bugüne kadar garip bir olgunluk gösterdiği vurgulandı.