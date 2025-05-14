Fenerbahçe'nin eski yıldızı Real Madridli Arda Güler, Mallorca karşılaşması öncesi kötü haberi aldı.

Real Madrid'de A Milli Takım'ın 20 yaşındaki yıldızı Arda Güler ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

11 Mayıs günü deplasmanda Barcelona'ya konuk olan Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

İlk 15 dakikada Mbappe'nin golleriyle 2-0 öne geçen Real Madrid, sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrılırken Arda Güler'in performansı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Carlo Ancelotti'den sürpriz karar

Real Madrid, La Liga'da bu akşam sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Brezilya Milli Takımı ile anlaşan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Carlo Ancelotti, sürpriz bir karara imza attı.

El Clasico'da ilk 11'de yer alan Arda Güler sınıfı geçemedi ve bu akşam da Mallorca karşısında yedekler arasında yer alacak.

İtalyan teknik adamın bu kararı bazı Real Madrid taraftarları tarafından takdir edildi. Bir X kullanıcısı bu konuda, "El Clasico gerçek Arda Güler'i ortaya çıkardı, bunların hepsi reklam ve küme düşme hattındaki takımlara karşı istatistik doldurma amaçlı, özel bir şey değil."