Real Madrid'den yaz transfer döneminde kiralanma ihtimali bulunan Arda Güler için iki büyük kulüp talip oldu.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis ücreti karşısında kadrosuna kattığı Arda Güler, şu ana kadar Carlo Ancelotti'den istediği süreyi alamadı.

A Millî Takım'ın yıldızının bu yüzden bir kez daha Madrid'den ayrılması gündeme geldi.

Dortmund talip oldu

NTV Spor'da yer alan habere göre Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmadan önce peşinde olduğu Borussia Dortmund, millî futbolcu için bir kez daha devreye girdi.

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Borussia Dortmund'un Arda Güler'in kiralanması için yaz transfer döneminde Real Madrid ile temasa geçeceği vurgulandı.

Xabi Alonso da devrede

Öte yandan Arda Güler'in Bundesliga'dan bir talibinin daha çıktığı iddia edildi.

Bu sezon Bayer Leverkusen'de yakaladığı başarıyla birçok Avrupa devinin gündeminde olan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği dile getirildi.

Alonso'nun Real Madrid ile iyi bağlantılarının vurgulandığı haberde Leverkusen'in oynadığı hücum futbolunun Arda Güler için cazip olabileceği kaydedildi.

Haberde Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra Tottenham'ın da genç futbolcuyu kiralamak isteyen kulüpler arasında olduğu aktarıldı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid ile 4 maça çıkıp sadece 89 dakika süre alabildi.