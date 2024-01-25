Real Madrid'in genç orta sahası Arda Güler, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu.

Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre aldıktan sonra iki hafta forma şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceğine dair çıkan haberlere yanıt verdi.

İspanyol gazetesi Sport, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun süre alamadığından dolayı kiralık olarak gönderileceğini iddia etmişti.

Hatta İspanyol basınında çıkan diğer haberlerde Arda Güler'in La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanacağı öne sürülmüştü.

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Arda Güler'den yanıt geldi

A Millî Takım'ın yıldızı, söz konusu iddialara yanıt verdi. Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, son dönemde yaşananlarla ilgili suskunluğunu bozdu.

Takımda kalacağını üzerine basarak vurgulayan yıldız futbolcu, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için elimden geleni yapacağım, Real Madrid'den ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve Arda Güler'i ne bekliyor?

Real Madrid, La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Las Palmas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

27 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak..

Mücadelede Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Genç yıldızın oyuna girip girmeyeceği ise muhtemelen skora göre şekillenecek.