Real Madrid'in genç orta sahası Arda Güler'den Barcelona iddialarına yanıt geldi.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'le alakalı spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Fenerbahçe'nin eski orta sahasının, Real Madrid'de yeteri kadar süre alamadığı için "Keşke Barcelona'ya transfer olsaydım" dediği iddia edilmişti. Arda Güler'den ise bu haberlere anında yanıt geldi.

Arda Güler ne söyledi?

İspanyol basınında Real Madrid'i ve Arda Güler'i çok yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, Barcelona iddialarını kesin bir dille reddetti.

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A Millî Takım'ın yıldızının, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Arda Güler için sırada ne var?

Real Madrid, La Liga'nın 24. hafta mücadelesinde 10 Şubat Cumartesi günü Girona ile karşı karşıya gelecek.

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Los Blancos bu maç öncesinde ligde 58 puanla lider durumda. Girona ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Arda Güler, eğer bu mücadelede süre alırsa Santiago Bernabeu'da ilk kez maça çıkmış olacak.