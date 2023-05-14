Topçular, Ferland Mendy için önümüzdeki yaz transfer döneminde Real Madrid'in kapısını çalacak.

NE OLDU? Los Blancos ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ferland Mendy'nin, Real Madrid tarafından kulüpten ayrılmasına izin verilecek.

Ve oyuncunun menajerine yaz transfer döneminde yeni bir kulüp bulabileceği bilgisi aktarıldı.

The Mirror'a göre Arsenal, defans hattını güçlendirmek için onunla sözleşme imzalamak isteyecek kulüplerin başında geliyor.

BÜYÜK RESİM: Arsenal şu anda, sol bek pozisyonunda Oleksandr Zinchenko ve Kieran Tierney'e sahip, ancak Tierney'in kulüpten ayrılma ihtimaline karşın Mendy'yi transfer etmek istiyorlar.

Topçular, Mendy için yaklaşık 17.5 milyon Sterlin gibi bir bedel ödemeyi düşündüğü için İskoç defans oyuncusu Tierney'i satmayı düşünebilir.

VE DAHA FAZLASI: Mendy, kötü form ve sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon sahada sadece 1868 dakika kalmayı başardı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

MENDY İÇİN SIRADA NE VAR? Arsenal dışında Mendy'ye Premier Lig devlerinden Tottenham Hotspur'un da talip olduğu biliniyor.

Ancak Fransız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Topçular'ı tercih etmesi bekleniyor.