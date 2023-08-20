Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasını giyen Bellingham, bu sezon Real Madrid'de epey rahat hissediyor.

NE OLDU? Borussia Dortmund'un Bellingham'ın ayrılmasından "memnun" olduğuna dair haberlerin çıktığı bir haftada Bellingham, Real Madrid'in deplasmanda Almeria'yı 3-1 yendiği maçın ardından konuştu.

Bellingham, kendisini şimdiden Real Madrid'de sevdirdi ve açıkça her zamankinden daha iyi hissediyor.

NE DEDİLER: Maçtan sonra RealMadridTV'ye konuşan Bellingham, "Geçen sezondan on kat daha iyiyim. Bu oyuncularla gerçekten rahatım ve her gün bir şeyler öğreniyorum.

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"Buradaki seviye çok yüksek ve ben adeta bir sünger gibiyim, takım arkadaşlarımın bana söylediği her şeyi uygulamaya çalışıyorum.

"Bu yüzden sezona çok iyi başladım. Takıma yardım etmeye devam etmeliyim. Daha önümüzde bir sürü maç var ve katkıda bulunmaya devam edeceğim" dedi.

BÜYÜK RESİM: Madrid'de Bellingham için kesinlikle hızlı bir başlangıç oldu ve menajeri Carlo Ancelotti bile bu kadar çabuk dünyanın en iyi takımlarından birisine alışmasına şaşırdı.

Kendini şimdiden Bernabeu'nun takım kadrosundaki ilk isimlerden biri gibi hissediyor ve şu ana kadar Real Madrid'in iki La Liga karşılaşmasının büyük çoğunluğunda forma giydi.

Arda Güler'in takım arkadaşı olan Bellingham, Türk yıldızın iyileşmesinin ardından forma rekabetinin de kızışacağının farkında...

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BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Real Madrid 25 Ağustos'ta art arda üçüncü lig zaferini kazanmak için Celta Vigo deplasmanına çıktığında Bellingham, iyi formunu sürdürmek isteyecek.