Real Madrid'in yeni teknik patronu, Arda Güler'in yüzünü güldürecek

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin koltuğunu devredeceği ismi ararken gündemdeki yeni teknik patron Arda Güler'in yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini koruyor

Sezon sonunda takıma veda edeceği söyleniyor

Gündemde Xabi Alonso var

NE OLDU? Real Madrid'de ikinci dönemini geçiren Carlo Ancelotti ilk olarak 2013/14 sezonunda devraldığı Beyazlardan 2015 yazında ayrılmıştı. 2021 Temmuz'da yeniden Real Madrid'in başına geçen Carlo Ancelotti'nin İspanyol deviyle sözleşmesi 2026 yazına kadar devam etse de sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair bazı dedikodular var.

BÜYÜK RESİM: The Athletic'in haberine göre, Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken Real Madrid, Don Carlo'dan sonra takımı devralacak ismi belirledi. İspanyol devi, Ancelotti'den sonra takımın başına Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'yu getirmek istiyor. Real Madrid bu hedefle Xabi Alonso'yla bir ön görüşme gerçekleştirdi.

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Bu ayrılık ve Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi ise Arda Güler için yeni bir umut ışığı olabilir. Geçen sezonun başında Xabi Alonso, Arda Güler'i kiralık olarak Bayer Leverkusen'e istemiş ancak Real Madrid'den onay çıkmamıştı.

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesi milli futbolcunun Real Madrid'de daha fazla süre almasını sağlayabilir.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1.082 dakika sahada kalırken 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.