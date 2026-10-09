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real madrid(C)Getty Images
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Real Madrid'in Villarreal kadrosunu vuran 5 eksik

J. Mourinho
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Portekiz
İspanya

Barcelona'yı yakalamak için çetin bir yarış

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cumartesi günü oynanacak Villarreal maçı için Madrid ekibinin kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo Goes ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle, Dean Huijsen ise cezası nedeniyle yer almadı. Madrid ekibi ise orta saha oyuncusu Fede Valverde'yi yeniden kadrosuna kattı.

Real Madrid, 15 puanla La Liga puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın puan gerisinde bulunuyor.


Real Madrid'in yarınki maç için açıklanan kadrosunun tamamı şöyle:

Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defans oyuncuları: Trent - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Orta saha oyuncuları: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espai - Brahim Diaz - Yan Diomande.




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