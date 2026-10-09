Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cumartesi günü oynanacak Villarreal maçı için Madrid ekibinin kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo Goes ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle, Dean Huijsen ise cezası nedeniyle yer almadı. Madrid ekibi ise orta saha oyuncusu Fede Valverde'yi yeniden kadrosuna kattı.

Real Madrid, 15 puanla La Liga puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın puan gerisinde bulunuyor.





Real Madrid'in yarınki maç için açıklanan kadrosunun tamamı şöyle:

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Kaleciler: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defans oyuncuları: Trent - Konate - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Orta saha oyuncuları: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Forvetler: Vinicius Junior - Endrick - Mbappe - Espai - Brahim Diaz - Yan Diomande.











