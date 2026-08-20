Herkes Real Madrid teknik direktörü José Mourinho'nun yeni sezon kadrosuna son rötuşları yaptığını düşünürken, Kraliyet ekibinin masasında yeni bir isim güçlü bir şekilde öne çıktı: Avrupa'nın en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen genç Danimarkalı orta saha oyuncusu.

İspanyol "Sport" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Real Madrid, Portekiz Ligi'nde geçirdiği yalnızca bir sezonun ardından Porto ile sözleşmesinde 85 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Victor Froholdt'u (20 yaşında) kadrosuna katmaya büyük ilgi gösteriyor.

Froholdt, 2025 yazında Kopenhag'dan 20 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında Porto'ya katılmış ve 2030 yılına kadar bir sözleşmeye imza atmıştı. Transfermarkt sitesine göre, bir yıldan kısa bir sürede piyasa değeri 50 milyon euroya yükselerek şu anda Portekiz Ligi'nin en değerli oyuncusu konumuna geldi.

Tahminlerin dozunu artıran ise, Porto kulübü başkanı André Villas-Boas'ın son günlerde başkent Madrid'de beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasıydı. Bu, kulübün cevherinin isminin Real Madrid ile anılmasıyla tam olarak aynı zamana denk geldi. İki taraf arasında doğrudan bir görüşme yapıldığına dair resmi bir teyit bulunmasa da, Portekiz kulübünün bir numaralı adamının Madrid'de bulunması sıradan bir tesadüf olarak değerlendirilemez.

Mourinho'nun Froholdt'a olan ilgisi eski bir tanışıklıktan kaynaklanıyor. Portekizli teknik direktör, Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Danimarkalı oyuncuyu çokça övmüş ve sözleri Danimarka basınına dahi yansımıştı. Bugün Real Madrid'in başına geçmesiyle birlikte, oyuncunun ismi Mourinho'nun özel bir talebi olarak yeniden güçlü bir şekilde gündeme geldi.

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Froholdt'un parlaması bir tesadüf değildi. Portekiz Ligi'ni hak ederek kazanan Francesco Farioli'nin ekibinde temel bir taşıyıcı unsurdu. Sezonun büyük bölümünde forma giydi, tüm kulvarlarda 8 gol atıp 7 asist yaptı ve Avrupa Ligi'nde de belirleyici bir isimdi. Ardından yeni sezona, 1 Ağustos'ta Torreense karşısında Portekiz Süper Kupası finalinde attığı galibiyet golüyle ve maçın en iyi oyuncusu ödülüyle başladı.

Real Madrid şu anda durumu değerlendiriyor ve Froholdt'u Mourinho için öncelikli bir seçenek olarak görüyor. Ancak Porto, paha biçilmez bir cevhere sahip olduğunun gayet farkında ve onu ancak 85 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir meblağ ödenmesi durumunda elden çıkaracaktır.