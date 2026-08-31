Real Madrid, yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala son dakikada yeni transferler yapıp yapmama konusundaki tutumunu netleştirdi.

Güvenilir gazeteci José Félix Díaz'a dayanarak haber veren Tribuna sitesine göre, Real Madrid yeni yaz transferi gerçekleştirmeyecek.

Bu karar, kraliyet kulübünün orta saha ve stoper mevkilerine yeni takviyeler yapma ihtimaliyle ilgili söylentilerin sürmesine rağmen geldi.

Real Madrid, orta sahaya bir oyuncu daha ve stoper mevkisine sol ayaklı bir savunmacı eklemenin mümkün olup olmadığını değerlendiriyordu; nitekim Alessandro Bastoni, kraliyet kulübünün savunmasını onarmak için öncelikli hedef olarak belirlenmişti.

Ancak transfer döneminin son gününden önce her iki mevkiye de takviye yapılmayacak.

Real Madrid, bu yaz aralarında Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ve Yan Diomande'nin de bulunduğu birçok büyük transferi zaten gerçekleştirdi.

Diomande, değeri 140 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir transferle katıldıktan sonra kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Kraliyet kulübü ayrıca, başlangıçta Castilla'da gelişimini sürdürmesi beklense de, Racing Santander'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Martínez'in transferini de tamamladı.

Real Madrid, transfer döneminin kapanmasından önce bazı ayrılıklara da sahne olabilir. Eduardo Camavinga, Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekti ancak şimdiye dek ayrılık fikrine direndi; Raúl Asencio da satışa çıkarıldı fakat İspanya'dan ayrılma konusunda hâlâ tereddütlü.

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