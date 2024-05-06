Real Madrid, La Liga'da 36. şampiyonluğunu ilan ederken Arda Güler de İspanyol devi ile ilk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Cadiz'i konuk etti. Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı Brahim Diaz'ın golüyle ev sahibi ekibin lehine 1-0'lık skorla tamamlandı.

68. dakikada Bellingham ve 90+3. dakikada Joselu'nun golleriyle Real Madrid sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesinin ardından ise Real Madrid şampiyonluğu garantiledi.

Kupa 431 km uzakta kaldırılacak

Real Madrid, La Liga'da gelecek hafta deplasmanda Granada'ya konuk olacak.

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Fanatik'in haberine göre İspanya Futbol Federasyonu, İspanyol devinin şampiyonluk kupasını bu maçta kaldırmasına karar verdi.

Kupa töreninin maç öncesi mi yoksa sonrası mı yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

Kariyerinde daha önce Fenerbahçe ile Türkiye Kupası bulunan Arda Güler, Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nın ardından ikinci kupasını kaldıracak.