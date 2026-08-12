Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, takımının bugün çarşamba günü Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından, teknik ekibin bazı üyeleriyle konuşurken görüldü ve görünüşe göre Teresa Herrera Kupası'nın şeklini alaya aldı.

Real, kupayı Faslı yıldız Brahim Diaz'ın 45+1. dakikada, Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'in uzun mesafeli pasının ardından attığı golle kazandı.

Teresa Herrera Kupası, La Coruna şehrinin en önemli simgelerinden biri olan Herkül Kulesi'nden (Torre de Hércules) esinlenen bir tasarım taşıyor; bu da onu iri ve kendine özgü bir şekle sahip kılıyor.

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Vinicius, La Coruna'daki Abanca Riazor Stadı'nda oynanan ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer alan maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Teresa Herrera, İspanya'nın en eski yaz dostluk turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor; ilk kez 1946 yılında yoksullar için bağış toplamak amacıyla düzenlendi.