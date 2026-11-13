Portekizli José Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak takımdaki sakatlık dosyasında dikkat çeken bir gelişme olduğunu açıkladı. Kulüp, fiziksel hazırlıktan sorumlu Antonio Díaz'ın yönettiği entegre bir fiziksel çalışma sistemi sayesinde sakatlık sayısını büyük ölçüde azaltmayı başardı.

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İspanyol "As" gazetesine göre, eksantrik kuvvet antrenmanları konusunda uzman olan Diaz, son iki sezonda takımın 123 sakatlık ve diğer fiziksel sorun yaşamasının ardından, Real Madrid oyuncularının fiziksel durumundaki büyük gelişmenin en önemli sorumlularından biri hâline geldi.

Mourinho, Real Madrid'in 9 Ekim'de Villarreal karşısında aldığı galibiyetin ardından düzenlediği basın toplantısında bu gelişmeye değinmişti; söz konusu maç, Kraliyet ekibinin üst üste kazandığı sekiz galibiyetlik serinin ilkiydi.

Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Bir hikâye ister misiniz? Size anlatayım. Real Madrid'in son on yılda hiçbir sakat oyuncusu olmadan Ekim ortasına ulaştığı ilk sefer bu."

Ve ekledi: "Şu an sakat olan oyuncuların sakatlıkları geçen sezona dayanıyor; bunlar Militao, Rodrygo ve bu sezon geçen ocak ayına dayanan bir sakatlık nedeniyle ameliyat olan Asensio ile Mendy. İyi bir hikâye, değil mi?"

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Militao'nun sahalara dönmesi ve Mendy'nin tıbbi onay almasının ardından durum şu an bundan da iyi; ancak Mendy henüz herhangi bir maç kadrosuna girmiş değil ve süregelen eksiklik yalnızca Rodrygo ile Asensio ile sınırlı.

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Bu gelişme, son iki sezonda takımı vuran muazzam sayıdaki sakatlık ve fiziksel sorunların ardından Kraliyet kulübü içinde büyük bir endişe kaynağına dönüşen sakatlık dosyasında somut bir iyileşmeyi yansıtıyor.

Mourinho, önceki teknik direktörlerin yaptığı işi pek eleştirmiyor, ancak mevcut sistemi savunarak şöyle diyor: "Geçmişin rakamlarını biliyorum, ama yapılan işin ayrıntılarını bilmiyorum. Biz burada, herkes arasındaki son derece iyi bir iş birliğine dayanan kapsamlı, doğal ve profesyonel bir plan doğrultusunda çalışıyoruz."

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Ve şunları açıkladı: "Oyuncular var; önleme, kuvveti artırma ve sorunlara dönüşmeden önce tespit edilebilen küçük belirtiler ortaya çıktığında bireysel antrenmanlar hazırlama kapasitesine sahip spor bilimleri uzmanlarından oluşan teknik birim var; bir de bu sistemin içinde büyük ölçüde yer alan ve çok fazla görünmeyen iş yapan tıbbi birim var."

Bu dönüşümün en önemli sorumlusu olarak Antonio Diaz'ın adı öne çıkıyor; kendisi dikkat çekici bir mesleki hikâyeye sahip. Tıpkı Mourinho'nun Barcelona'da Bobby Robson'un yönetiminde çalışırken yaşadığı gibi, o da kariyerine çeviriye benzer bir rolde başladı.

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1982 doğumlu Diaz, öğrenci değişim programı kapsamında İtalya'da okurken edindiği İtalyanca bilgisinin de yardımıyla, Porto'da Mourinho'nun yerine teknik direktörlük görevini üstlenen Luigi Del Neri'nin çevirmeni olarak çalışmaya başladı.

Diaz, Porto'daki oyunculuk kariyerinin son döneminde Nuno Espírito Santo ile çalıştı; Nuno teknik direktörlük yolculuğuna başladığında onu teknik ekibinde görev alması için yanına aldı.

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İkili Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham, Al-Ittihad ve Nottingham Forest kulüplerinde birlikte çalıştı; ardından Diaz, 2025 yılında Mourinho'dan bir telefon alarak Türkiye'de Fenerbahçe ile başlayan teknik direktörlük yolculuğunda, daha sonra da Benfica'da ona katıldı.

Mourinho Real Madrid ile görüşürken, Kraliyet kulübü fiziksel hazırlıktan sorumlu ekipte Antonio Pintus'un zaten bulunduğunu ima etti; ancak Portekizli teknik adam Diaz'ı kadroya katma konusunda ısrar etti ve güvenmek istediği adamın o olduğunu vurguladı.

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Xabi Alonso'nun aksine Mourinho, Pintus'u teknik ekibe dahil etmeye kapıyı kapatmadı; çünkü İtalyan fiziksel antrenörün Real Madrid koridorlarında büyük saygı gördüğünün ve bu alandaki tecrübesiyle bilgisinin değerinin farkında.

Diaz ile Pintus fiziksel çalışma görevlerini paylaşıyor; ancak Mourinho'nun gördüğü kadarıyla bu dosyadaki son söz birincisine ait. Mourinho da kararını destekleyen sonuçlar buluyor.

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Real Madrid, bu sezon attığı 44 golden 16'sını 75. dakikadan sonra kaydetti; bu da yüzde 36,4'lük bir orana denk geliyor ve takımın maçları büyük bir fiziksel güçle bitirme kapasitesini yansıtıyor.

Kraliyet ekibi, Roma, AEK ve Barcelona karşısında olduğu gibi birçok önemli galibiyet ve geri dönüşte bu avantajdan yararlandı.

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Bu, Real Madrid'in fiziksel hazırlık sisteminin temel yönlerinden birini temsil ediyor; diğer yönü ise takımın son dönemde oyuncularının büyük çoğunluğunu hazır ve maça çıkabilir durumda tutmayı başarması.

Yeni sezon hazırlık döneminin başından bu yana Real Madrid oyuncuları yalnızca on sakatlık yaşadı; sezon ilerledikçe bu sayı giderek azaldı; nitekim Ekim ayında sadece iki sakatlık görüldü ve bunlardan biri Thibaut Courtois'nın geçirdiği gribe benzer bir rahatsızlıktı.

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Bu iyileşmenin büyük bir kısmı, Diaz'ın öne çıktığı ve spor alanında dünya çapındaki en önemli uzmanlardan biri sayıldığı uzmanlık alanıyla, yani eksantrik kuvvet antrenmanlarıyla ilişkili.

Sakatlıklarda yüzde 70'e varan düşüş

Bu yöntem hakkında, daha önce CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı ile çalışmış olan ve hâlen Katar'ın Al-Shamal kulübünde görev yapan İspanyol fiziksel yük hazırlayıcısı Paulino Granero konuştu ve "As" gazetesine bu tür antrenmanların nasıl uygulandığını anlattı.

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Granero şöyle dedi: "Kuvvet üç yöntemle çalıştırılabilir; birincisi konsantrik, yani kasın kısaldığı durum; ikincisi izometrik, yani kasın hareket etmediği durum; üçüncüsü ise eksantrik, yani kasın gerildiği ve uzadığı durum."

Ve ekledi: "Fizyolojik açıdan en güncel araştırmalar, sakatlıkları önlemek amacıyla uygulanan nöromüsküler antrenmanın en iyi yönteminin, kaslar üzerinde eksantrik kuvvet antrenmanları aracılığıyla çalışmak olduğunu destekliyor."

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Diaz ile aynı alanda çalışmalarının yanı sıra kişisel bir dostluk bağı da bulunan Granero, Roma maçının ardından gördüklerine atıfta bulunarak bu yönteme dair pratik bir örnek verdi.

Şöyle dedi: "Roma maçından sonra, yedek oyuncuların antrenmanlara devam etmek için sahada kaldıklarını fark ettim. Hamstring için kuzey bükülmesi denilen bir egzersiz yapıyorlardı; burada oyuncu dizlerinin üzerine oturuyor, başka biri ayaklarını tutuyor, ardından oyuncu gövdesini öne doğru hareket ettirip tekrar eski konumuna dönüyor."

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Ve açıkladı: "Bu, hamstring kaslarını hedef alan bir eksantrik kuvvet egzersizi ve quadriceps ile iç uyluk adduktor kaslarını kapsayan diğer bir dizi antrenmandan sadece bir örnek."

Şöyle bitirdi: "Bu, kas düzeyinde büyük faydalar sağlayan bir antrenman yöntemi ve Real Madrid'in bu yönde son derece iyi bir şekilde çalıştığı açıkça görülüyor."

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Diaz, eksantrik kuvvet antrenmanları konusundaki en önemli uzmanlardan biri sayılıyor ve özellikle güçlü bir bilimsel temele dayandığı için felsefesinin Real Madrid içinde meyvelerini vermeye başladığı görülüyor.

Amerikan Spor Hekimliği Dergisi'nde yayımlanan ve 108 farklı çalışmaya dayanan bir analiz, eksantrik antrenman programlarının hamstring sakatlıklarının oranını yüzde 56,8 ile yüzde 70 arasında düşürmeye katkıda bulunduğu sonucuna vardı.

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İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde yayımlanan bir başka çalışma da hamstring için kuzey bükülmesi egzersizinin bu kaslardaki sakatlıkları yüzde 51'e varan oranda azalttığı sonucuna ulaştı.