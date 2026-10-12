Real Madrid'in rakibi: Carvajal yeni kulübüne transferini noktaladı

Getafe, bu sezon sergilediği istikrarsız başlangıcın ardından teknik direktör Jose Bordalas'a daha fazla alternatif sunmak amacıyla, kulüpsüz oyuncular pazarından da yararlanarak ekim ayı boyunca kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Dani Carvajal, Getafe ile çoktan anlaşmaya vardı; transferin resmi olarak açıklanması ise tarafların hâlihazırda teslim edilmiş olan belgeleri imzalamasına bağlı.

Sağ bek, takımla tüm detaylar üzerinde günler önce anlaşmıştı, sağlık kontrolünden geçmişti ve sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalaması planlanıyordu.

Ancak sorun, Getafe'nin oyuncuyu İspanya La Liga'ya tescil etmeye çalıştığı sırada ortaya çıktı; kulübün maaş limitinde yer kalmamış olması, tescil işlemlerinin tamamlanmasını engelledi.

Sonunda Angel Torres, kulübün bu dönemde transfer yapmasına imkân tanıyacak bir mali alan yaratmak için İspanya La Liga'ya mali teminat sundu.

Getafe'nin planı, Carvajal'ı, takımın UEFA Konferans Ligi kapsamında önümüzdeki perşembe günü oynayacağı Universitatea Craiova maçının ardından resmi olarak tanıtmak.

Parejo hesaplara dahil oluyor

Carvajal transferini noktalayan Getafe, şimdi Dani Parejo'yu kadrosuna katmaya yöneliyor. Coslada doğumlu orta saha oyuncusu 37 yaşında ve geçen sezonu Villarreal'de tamamladıktan sonra şu anda herhangi bir kulüple bağlantısı bulunmuyor; kendisiyle Getafe arasında hâlihazırda temaslar gerçekleşti.

Dani Parejo, Real Madrid, Valencia ve Villarreal formalarını giydikten sonra birinci ligde uzun bir kariyere sahip olan ve İspanya La Liga'nın tecrübeli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Orta saha oyuncusu, daha önce 2009 ile 2011 yılları arasında, yani 15 yıl önce Getafe forması giymişti.

Carvajal ve Parejo'nun ardından Getafe, kulüpsüz oyuncular pazarını araştırmayı sürdürüyor. Kulüp yetkilileri, Bordalas'a daha fazla hücum alternatifi sunmak amacıyla takıma katılabilecek bir başka oyuncuyu kadroya katmak için çalışıyor; zira teknik direktör, takımın üç zorlu kulvarda mücadele ettiği bu sezon kadrosunun hücum gücünü artırmaya ihtiyaç duyuyor.



