Real Madrid’in Ömer Marmuş’u kadrosuna katma konusundaki ilgisinin gerçeği

Son birkaç saat içinde, birçok ünlü Mısır gazetesi ve internet sitesinde, “The Athletic” gazetesinin Manchester City transfer piyasası hakkında yayınladığı bir habere dayanarak, Real Madrid’in Mısırlı milli futbolcu Ömer Marmuş’u kadrosuna katmak istediği yönünde haberler yaygın bir şekilde yayıldı.

Ancak raporun orijinal metnine bakıldığında, yayılan haberlerin bir paragrafın hatalı çevirisi sonucu ortaya çıktığı anlaşılıyor; zira gazete, Real Madrid’in Marmuş’u kadrosuna katmak istediğinden bahsetmemişti.

Raporda şöyle deniyor: "Trafford'un hayranları var, Real Madrid Ruben Dias'a ilgi gösterdi ve Nico Gonzalez ile Omar Marmoush... da gidebilir."

Cümlenin tamamı okunduğunda, Real Madrid’in yalnızca savunma oyuncusu Ruben Dias’ı transfer etmekle ilgilendiği anlaşılıyor. Paragrafın devamında ise bu yaz Manchester City’den ayrılabilecek oyuncular, aralarında Nico Gonzalez ve Omar Marmoush’un da bulunduğu isimler ele alınmış; ancak bu isimler ile İspanyol kulübünün ilgisi arasında herhangi bir bağlantı kurulmamıştır.

Dolayısıyla, “The Athletic”in haberinde Real Madrid’in Ömer Marmoush’u transfer etmekle ilgilendiği belirtilmemiştir; sadece yaz transfer döneminde ayrılması muhtemel oyuncular listesi kapsamında Manchester City’den ayrılma olasılığına değinilmiştir.

Omar Marmoush'un adı transfer piyasasında geçse de, 2025 yılının Ocak ayında kış transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye, 2029 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle transfer olalı henüz yaklaşık bir buçuk yıl geçti.

Geçtiğimiz dönemde Mısırlı milli oyuncu, İngiliz takımında iz bırakmayı başardı. Şu anda ise 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımında forma giymeye devam ediyor ve Firavunlar ile birlikte çeyrek finalde Arjantin'e karşı oynanacak maça hazırlanıyor.

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