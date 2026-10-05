Real Madrid'in kurtarıcısı Katar kulübüne doğru yol alıyor

Real Madrid forması altında kariyerinin en heyecanlı sayfalarından birini yazdıktan sonra, Joselu duraklar arası yolculuğuna devam ederek yeniden Katar sahnesinde boy gösterdi; ancak bu kez başka bir takımın formasıyla, Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz bir geceyi hatırlatan yeni bir adımla.

Fabrizio Romano'ya göre, İspanyol Joselu, Al-Gharafa'dan ayrılmasının ardından Katar kulübü Al-Sailiya'ya bedelsiz transfer kapsamında katılma konusunda anlaşmaya vardı. Böylece 36 yaşındaki İspanyol golcü, Katar sahalarındaki kariyerine devam edecek.

Bayern gecesinin kahramanından yeni bir deneyime

Joselu'nun Real Madrid ile olağanüstü anıları bulunuyor. 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih karşısında geç dakikalarda iki gol kaydederek takımını finale taşıdığı ve Kraliyet kulübünün son yıllardaki en heyecanlı maçlarından birinde gerçek bir kahramana dönüştüğü anlar bunların başında geliyor.

Ayrıca okuyun: Renard'ın hayaleti, Körfez 27 finalinde Suudi Arabistan'ı rahatsız eden hüzünlü bir hikaye

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Joselu, Real Madrid'deki döneminde çeşitli kupalarda 51 maça çıktı; bu süreçte 19 gol kaydetti ve 3 asist yaptı. Ayrıca takımla birlikte Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

İspanyol golcü, 2023-2024 sezonunun sonunun ardından Katar kulübü Al-Gharafa'ya transfer olmuş ve kale önündeki parlak performansını sürdürmüştü. Takımla kulüple yollarının ayrılmasından önce çeşitli kupalarda çıktığı 57 maçta 27 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

Al-Sailiya'ya transfer olmasıyla Joselu, Al-Gharafa ile iki sezon geçirdikten sonra Katar futbolundaki ikinci deneyimini yaşayacak. Bu adım, yeni kulübüne, Real Madrid deneyiminin yanı sıra daha önce İspanya, İngiltere ve Almanya'da da forma giyerek Avrupa sahalarında uzun bir tecrübeye sahip bir golcü kazandırıyor.

Al-Sailiya, Joselu'nun tecrübesinden ve golcülük yeteneğinden faydalanmak için gelişini bekliyor. İspanyol golcü ise Real Madrid tarihinde kendisine özel bir yer edindikten sonra, Avrupa kıtası dışında yolculuğuna devam ederek kariyerinde yeni bir sayfa arıyor.