Belçikalı yıldız, son dönemdeki fiziği ve saha içerisindeki hareketleriyle iyice gözden düştü.

Real Madrid'in takımdan göndermeye çalıştığı Eden Hazard, bu hafta kulübün Castilla kadrosuyla yaptığı antrenman maçında fiziksel olarak resmen acı çekti.

Belçikalı futbolcu, saha içerisindeki görüntüsüyle eski günlerinden epey uzakta olduğunu bir kez daha kanıtladı.

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası'nın ardından Belçika'dan emekli olmaya karar veren Hazard, Perşembe günü Real Madrid'de A takımın Castilla oyuncularıyla yaptığı antrenman maçına katıldı.

Relevo'ya göre 32 yaşındaki oyuncu, maç sırasında fiziksel olarak temponun çok altında kaldı ve görüntüsüyle herkesi bir kez daha şaşkına uğrattı.

Carlo Ancelotti'nin de maçı büyük bir dikkatle kenardan izlediği aktarılırken Hazard'ın performansıyla sınıfta kaldığı belirtildi.

Ayakta durmakta zorlanan Belçikalı oyuncunun, çalım atmaya bile gücü yoktu ve yapılan yorumlarda, Real Madrid'in kovmaya çalıştığı Hazard hakkında, "Kovulmaktan beter oldu!" denildi.

BÜYÜK RESİM: Hazard, bu sezon Real için yalnızca yedi maçta yer aldı ve Ancelotti'nin, uzun vadeli planlarında yer almıyor.

Kanat oyuncusunun kontratının bitmesine hâlâ bir yıl var ve haberlere göre, sözleşmesini tamamalamak istiyor, ancak yaz transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığı da bulunuyor.

VE DAHA FAZLASI: Ancelotti, bu ayın başında Eleven Belçika ile yaptığı bir röportajda Hazard'ın neden az oynadığı konusunda acımasız bir yanıt verdi.

"Her oyuncuya dakika vermek için burada değilim, maç kazanmak için buradayım.

"Maçları kazanmak için en iyi 11'i koyuyorum. Bir oyuncunun ne kadar kazandığına veya yaşına bakmam, önemli olan performanstır."

Şu anda, Santiago Bernabeu'daki hücum hattında Vinicius Junior ve Rodrygo gibi oyuncuların arkasında kalan Hazard için geri dönüş yok gibi görünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

Getty

HAZARD İÇİN SIRADA NE VAR? Belçikalı oyuncu; Real Madrid, Pazar günü Real Valladolid ile La Liga karşılaşmasına hazırlanırken Ancelotti'nin maç kadrosunda yer almayı umut ediyor.