Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan Madrid derbisinin hakemi Ortiz Arias'ın performansı, Real Madrid kanalının maç sırasındaki kararlarına sert eleştiriler yöneltmesinin ardından tartışma yarattı. Kanal, Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a ve Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı müdahalelerin daha ağır cezaları hak ettiğini değerlendirdi.

Kanal, Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahalenin doğrudan kırmızı kartı gerektirdiğini savunduktan sonra, Ortiz Arias'ın sarı kart göstermekle yetinmesini eleştirdi ve tekrarı izledikten sonra şunları söyledi: "Ne rezalet ama! Ne pislik! Romero'ya sarı kart mı?"

Kanalın eleştirileri bu olayla sınırlı kalmadı; Kang-in Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahaleye de dönerek Atletico'lu oyuncunun da kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirdi. Bu durum, kanalı, tartışmalı iki olaya atıfta bulunarak takımın maçı 9 kişi tamamlaması gerektiğini söylemeye itti.

Kanalın eleştirileri, video yardımcı hakemin teknik incelemesinin ardından Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle daha da sertleşti. Kanal, bu kararın Real Madrid'in maçı daha zorlu koşullarda oynamasına yol açtığını değerlendirdi ve şunları söyledi: "Bu tartışılabilir, ancak Atletico'nun 9 kişi oynaması gerekirdi. 10 kişi oynaması gereken bir takım şimdi bir oyuncu fazlasıyla oynuyor. Bu şekilde rekabet etmek çok zor."

Kanal, kuralların uygulanmasındaki farklılık olarak nitelendirdiği duruma yönelik eleştirisinde şunları ekledi: "Bu, kuralların keyfî bir şekilde uygulanmasıdır. Şimdi uyguluyorlar, oysa daha önce korkaklık nedeniyle uygulamaktan kaçınıyorlardı. Bu, rekabete karşı bir hiledir."

Kanal, Ortiz Arias'ın derbideki kararları ile daha önceki hakemlik olayları arasında bağlantı kurarak hakeme ve İspanyol hakem sistemine yönelik eleştirilerini yineledi. Kanal, maçtan önce de bu karşılaşmayı yönetmek üzere görevlendirilmesine itiraz etmiş; Katalan takımının Athletic Bilbao karşısındaki maçının ardından hakemin Barcelona oyuncularıyla yaptığını söylediği dostane etkileşimleri ve müsabaka sırasında bazı olayların cezalandırılmamasını gerekçe göstermişti.

Kendi cephesinde ise Mourinho, maç öncesi basın toplantısında Ortiz Arias'ın görevlendirilmesi hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Maçlardan önce hakemler hakkında konuşmayı sevmem." Ancak derbinin hakeminin isminin, karşılaşma tarihinden bir hafta önce bilinmesine şaşırdığını dile getirerek, bunun diğer maçlarda aynı şekilde yaşanmadığına dikkat çekti.