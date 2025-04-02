Real Madrid'in kaderini, Arda Güler belirledi

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid, Real Sociedad'ı elerken Arda Güler de takımını asistiyle finale taşıdı.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda finale çıktı

Real Sociedad'ı toplam 5-4 yendiler

Arda Güler asistiyle dikkat çekti

NE OLDU? İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Real Madrid ile Real Sociedad uzatmalara giden maçta 4-4 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla finale yükseldi. Real Madrid'i finale taşıyan golün asisti ise Arda Güler'den geldi.

BÜYÜK RESİM: Uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun yerine 106. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, takım arkadaşı Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.

Real Sociedad karşılaşmaya iyi başladı ve maçın 16. dakikasında Ander Barrenetxea ile öne geçti. Ancak Real Madrid, 30. dakikada Endrick'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

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İkinci yarıda Real Madrid, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine ve 80. dakikada Mikel Oyarzabal'ın kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü. Mücadelenin kalan bölümünde baskısını arttıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham ile farkı bire indirdi.

86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüne engel olamadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın galibiyeti ile sona erdi.

Uzatmalara giden maçta son beş dakikaya girilirken kazanılan kornerde Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.