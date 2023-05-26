Real Madrid'in Jude Bellingham transferini açıklayacağı tarih belli oldu

Real Madrid, Jude Bellingham transferinde sona yaklaşırken önümüzdeki hafta bu hamlenin herkese açıklanacağı söyleniyor.

Real Madrid, Dortmund'un yıldızını istiyor

Almanya'da görüşmeler yapıldı

İngiliz yıldız da İspanya'ya gitmek istiyor

NE OLDU? Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham şu anda takımını Bundesliga şampiyonu yapmaya odaklansa da Real Madrid ile görüşmelerde aşama kaydedildi.

BÜYÜK RESİM: Cumartesi günü Mainz ile oynanacak maçın ardından Jude Bellingham geleceği hakkında karar vermekte özgür olacak. Marca'nın haberine göre, Real Madrid temsilcileri çoktan Dortmund'u ziyaret etti ve prensipte anlaşma sağladı. İmzaların atılmasının ardından Bellingham, İspanya'nın yolunu tutacak.

DAHA FAZLASI: Real Madrid, Bellingham için 100 milyon euro'luk bir anlaşma sağlayabilir.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty